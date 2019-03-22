Genç Judocular Yunanistan'da Tatamiye Çıkacak

Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakaları yarın Yunanistan'da başlayacak.

Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakaları yarın Yunanistan'da başlayacak.



Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da düzenlenecek müsabakalarda Türkiye'yi 19 kadın ve 25 erkek sporcu temsil edecek.



Organizasyona 26 ülkeden, 132 kadın ve 233 erkek judocu katılacak.



Tatamiye çıkacak Türk sporcular şöyle:



Kadınlar:



48 kilo: Gamze Sayma ve Özge Andiç



52 kilo: Zeliha Cinci, Kader Divan ve Eda Karademir



57 kilo: Buket Mercan, Kübra Şenyayla, Hasret Bozkurt ve Minel Akdeniz,



63 kilo: Nurdan Almalı



70 kilo: Merve Topoğlu, Melike Kablan ve Burcu Aksoy



78 kilo: Ece Zurnacı, Saliha Taşan ve Kübra Aydoğdu



+78 kilo: Mine Kalender, Yağmur Şengül ve Sevda Taşlı.



Erkekler:



60 kilo: Emirhan Karahan, Salih Yıldız, Enes Uysal, Berkan Bedir ve Burak Mecit



66 kilo: Berkin Özcan, Seyit Erel, Berat Kılıç, Abdülaziz Kara ve Eren Aksoy



73 kilo: Can Çelik, Umalt Demirel, Bayram Kandemir ve Yusuf Esirci



81 kilo: Recep Çimen, Burak Çuhadar ve Ahmet Çiftçi



90 kilo: Fatih Kösa, Can Güzel ve Emre Kılınç



100 kilo: Kemal Aydın, Can Talay ve Enes Acet



+100 kilo: Emrullah Uçar ve Furkan Güner.

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