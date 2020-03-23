Genç judoculardan "evde kal" çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç judoculardan 'evde kal' çağrısına destek - Son Dakika

Genç judoculardan "evde kal" çağrısına destek

6 saat önce

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde spor yapan Düzce Gençlik Merkezi judo takımı sporcuları, "Spor hayattır, hayat evde, evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde spor yapan Düzce Gençlik Merkezi judo takımı sporcuları, "Spor hayattır, hayat evde, evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesindeki judo takımı sporcuları ve antrenörleri, antrenmanları aksatmadan evde yürütüyor.

Judo Milli Takım antrenörlerinden Nermin ve Ayhan Alayıldız koordinasyonunda kurulan WhatsApp grubundan günlük program dahilinde çalışmalarını yürüten sporcular, "Spor hayattır, hayat evde, evde kal Türkiye" mesajı verdikleri video çekti.

Antrenör Ayhan Alayıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan sağlık personeli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya destek olmak ve moral vermek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

"Spor hayatın her alanında." diyen Alayıldız, bu süreçte görev yapan herkese teşekkür etti.

Genç judoculardan evde kal çağrısına destek

Düzce Gençlik Merkezi, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:46 Kaynak: AA

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