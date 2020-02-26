Genç judocuların Samsun kampı sona erdi

Samsun'da yapılan Ümit ve Genç Erkek Judo Milli Takımları'nın yeni sezon hazırlık kampı sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) gerçekleştirilen 70 sporcunun katıldığı kamp 23 gün sürdü.

Milli takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir kamp yaptıklarını söyledi.

Yeni sezonun ilk kampının sona erdiğini ifade eden Zayimoğlu, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, 23 gün süren kampa Azerbaycanlı ve Kazak judocuların da katıldığını belirtti.

Zayimoğlu, sporcuların 29 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'na katılacağını ardından 16 Mart'ta kampın tekrar başlayacağını aktardı.