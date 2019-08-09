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Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın (31) cenazesi, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın (31) cenazesi, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şam'ın 3 yıl önce evlendiği Rıdvan Şam, eşinin görev sırasında kullandığı yaka kartını taktı. Kaza, dün sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Genç kabin memurunun cenaze namazı, Bayraklı İzzet Erişen Camiinde cuma namazını müteakip kılındı. Cenaze törenine; Şam'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Rıdvan Şam, annesi Nurdan, babası Savaş ve kardeşi İrem Demirci ile yakınları ve meslektaşları katıldı.
EŞİ, YAKA KARTINI TAKTI Şam'ın mesai arkadaşları, törende üniformaları ile hazır bulundu. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Rıdvan Şam'ın eşinin yaka kartını taktığı görüldü. Acılı eşi yakınları teselli etti.
"DAHA TORUNUM OLACAKTI" Şam'ın tabutunun başına gelen annesi, babası, kardeşi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Nurdan Demirci, "Kızımın daha bebeği olacaktı. Daha torunum olacaktı. Mustafa'm gelecekti. Mustafa'yla oynayacaktım. Korkuyordu o yollarda. 'Anne çok karanlık' diyordu. Korktuğu başına geldi. 'Gitme, ben sana ölünceye kadar bakarım annem gitme ne işin var' dedim. 'Çok seviyorum mesleğimi çalışacağım' dedi. 'Hayırlıysa olsun' demiştim. Daha gencecik benim kızım. Gelirdi bir hafta kokusu kalırdı yatağında" dedi. Şam'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı.
(İHA)
İstanbul, Sabah, İzmir, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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