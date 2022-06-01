Devrek ilçesinde bir mağazada çalışan 29 yaşındaki Hasret Şişman; önceki gece işten tıkarak evinin yolunu tuttu.
15 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kız, olayın şokunu üzerinden atamadı.
Elindeki poşetleri kullanarak kendini savunan Şişman, köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.
Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yolunda ilerlemeye çalışan genç kızın bir anda köpeklerin saldırısına uğrayarak kurtulmaya çalıştığı anbean görüldü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Genç kadın 15 sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika