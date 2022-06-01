Genç kadın 15 sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kadın 15 sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

01.06.2022 16:33

Zonguldak'ta evine gittiği esnada 15 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Hasret Şişman vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Devrek ilçesinde bir mağazada çalışan 29 yaşındaki Hasret Şişman; önceki gece işten tıkarak evinin yolunu tuttu.
15 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kız, olayın şokunu üzerinden atamadı.

POŞETLERLE KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Elindeki poşetleri kullanarak kendini savunan Şişman, köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yolunda ilerlemeye çalışan genç kızın bir anda köpeklerin saldırısına uğrayarak kurtulmaya çalıştığı anbean görüldü.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Zonguldak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı Zonguldak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın 15 sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:47:09. #1.11#
SON DAKİKA: Genç kadın 15 sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement