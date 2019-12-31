Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİAnkara'nın Çubuk ilçesinde, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak, öldürülmüş bulunan Nazmiye Koyuncu'nun (19) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınıp, Aşağı Obruk Mahallesi'nde bulunan camiye getirildi.

Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak, öldürülmüş bulunan Nazmiye Koyuncu'nun (19) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınıp, Aşağı Obruk Mahallesi'nde bulunan camiye getirildi. Genç kadın için kılınan cenaze namazına; Nazmiye Koyuncu'nun ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Recep Er, "Ben doyamadım, kara topraklar doysun" diyerek, gözyaşı döktü. Nazmiye Koyuncu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.Öte yandan Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.


Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:15 Kaynak: DHA
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