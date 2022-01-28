Üye Girişi
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi - Son Dakika

Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi

28.01.2022 14:47

Diyarbakır'da oturan 23 yaşındaki Ebrar Yalçınkaya, daha önce tartıştığı Remziye adlı kadın ile 5 arkadaşının kendisini zorla bir eve götürüp dövdüklerini ve o anları cep telefonuyla kaydettikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu kişilerin kızlarını öldürmekle tehdit ettiğini ileri süren Yalçınkaya, "Sosyal medyaya giriyorum, her gün tehdit mesajları alıyorum. seni yakaladığımız yerde öldüreceğiz diyorlar" ifadesine yer verdi.

20 Ocak günü Bağlar ilçesindeki bir binanın en üst katında meydana gelen olayda bir süre önce 2 çocuğunun babası, dini nikahlı eşi cezaevine giren Ebrar Yalçınkaya'nın yanına, geçen hafta Elazığ'dan Elif isimli arkadaşı geldi. Arkadaşı Yalçınkaya'ya, ortak tanıdıkları olan Ferhat ile sevgili olduklarını, ancak kendisini aldattığını söyleyerek, onun birlikte olduğu kadını kendisine göstermesini istedi.

DÖVDÜKLERİ ANLARI KAYDA ALDILAR

Bunun üzerine Ebrar Yalçınkaya ve arkadaşı bir mekana gitti. Yalçınkaya, Elif isimli arkadaşına, Ferhat'ın birlikte olduğu Remziye isimli kadını gösterdi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu olaydan birkaç gün sonra Ebrar Yalçınkaya, taksiye bindiği sırada yanına Remziye adlı kadın ile arkadaşları geldi. Grup, yaşananlardan sorumlu tuttuğu Yalçınkaya'yı taksiden indirip dövdü. ardından da başka bir taksiye bindirip bir eve götürdü. 4'ü erkek 6 kişi Yalçınkaya'yı dövüp o anları da cep telefonuyla görüntüledi. Arkadaş grubu, kızlarını öldürmek ve görüntüleri yaymakla tehdit ettikleri Yalçınkaya'yı bir süre sonra serbest bırakıldı. Olaydan birkaç gün sonra Ebrar Yalçınkaya, polisi arayarak şikayetçi oldu.

5 arkadaşı 23 yaşındaki kadını kaçırıp dövdü, yetmedi o anları kayda alıp tehdit ettiler

"4 ERKEK DE YİNE BANA SALDIRDI"

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Ebrar Yalçınkaya, "Zorla beni arabadan indirdiler. Attılar yere, sonra Remziye geldi bana saldırdı. Nurhan isimli kişi sonra beni zorla taksiye bindirip tekrardan o binanın önüne gittiler. Yukarıya çıkardılar. Gitmek istemiyordum ama silah zoruyla götürdüler beni. Sonra yukarıya çıktım, 6 kişi orada bir anda bana saldırdı. Saldırdıktan sonra video için sadece Remziye isimli kişi kendini gösterdi. Video çekilirken diğer kadın da beni dövdü. 4 erkek de yine bana saldırdı. Ondan sonra beni bıraktılar. Çünkü nefes alamadım. Yani cama çıkardılar beni, su falan dökmüşlerdi. Kendime geldiğimde benden özür dilediler bu kez, ben de kabul etmedim. Telefonumu benden aldılar. Dediler şimdi nereye gidiyorsan git. Ben de Ofis semtinde Yağmur isminde bir arkadaşımın yanına gittim. 'Gel darp raporu alalım' dedi ama ben korktuğum için gitmedim. Her gün tehdit ediliyorum. Kızlarımı öldüreceklerini söylüyorlardı" dedi.

5 arkadaşı 23 yaşındaki kadını kaçırıp dövdü, yetmedi o anları kayda alıp tehdit ettiler

"BANA ZORLA UYUŞTURUCU KULLANDIRDILAR"

Kendisini döven kişilerin uyuşturucu bağımlısı olduğunu aktaran Yalçınkaya, "Kendileri hem uyuşturucu bağımlıları hem de bana da zorla kullandırdılar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Tez zamanda onların alınmasını istiyorum. Yoksa benim hayatım ve benim çocuklarım tehlikede. Diyarbakır'da gezemiyorum ve kalamıyorum. Sosyal medyaya giriyorum, her gün tehdit mesajları alıyorum. 'Seni yakaladığımız yerde öldüreceğiz. Bu sefer bakalım insan içine çıkabilecek misin? Git kime şikayet ediyorsan et. Devletin gelsin' diyor Melek isimli kadın" diye konuştu.

Bu arada Ebrar Yalçınkaya, yıllar önce annesi ve babası tarafından terk edildiğini ve devlet yurdunda büyüdüğünü söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

5 arkadaşı 23 yaşındaki kadını kaçırıp dövdü, yetmedi o anları kayda alıp tehdit ettiler
5 arkadaşı 23 yaşındaki kadını kaçırıp dövdü, yetmedi o anları kayda alıp tehdit ettiler
5 arkadaşı 23 yaşındaki kadını kaçırıp dövdü, yetmedi o anları kayda alıp tehdit ettiler
5 arkadaşı 23 yaşındaki kadını kaçırıp dövdü, yetmedi o anları kayda alıp tehdit ettiler
YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Diyarbakır, Elazığ, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi - Son Dakika


Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki: Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:         
14:50
2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz 2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz         
14:39
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor         
12:05
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı         
10:54
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor         
00:58

Son Dakika Haberleri
14:47 Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi
14:41 Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
14:34 Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!
13:53 Edirne esnafından Bulgarlara kampanya! Bin liralık alışverişe PCR bedava
10:53 Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı
13:54 Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
13:44 Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu
13:36 Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 14:55:56. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement