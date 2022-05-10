Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu

10.05.2022 17:11
Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde ailesini ziyarete gelen genç kadın evde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ailesini ziyarete gelen genç kadın evde ölü bulundu.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 45 sokak üzerindeki 5 katlı binanın 4'üncü katında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Gökçe Dilek isimli kadın ailesi evden gidince henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Evde bulunan tüfekle kafasına ateş eden Dilek, hayatına son verdi. Tüfek sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dilek'in ölüm haberini alan ailesi yasa boğulurken, genç kadının cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu
Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu
Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu
Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu
Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu

YORUMLAR
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Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı Aydın'da komşusunun bıçaklayan kişi tutuklandı Aydın'da komşusunun bıçaklayan kişi tutuklandı

Güzelhisar, Efeler, Gökçe, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın, ailesinin evinde ölü bulundu - Son Dakika


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