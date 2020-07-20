Genç kadın asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

Samsun'da genç bir kadın asılı halde ölü olarak bulundu.



Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Ambarpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Hayriye Eroğlu yakınları tarafından evinin yanındaki kiler olarak kullandıkları yerde iple asılı halde bulundu. Olay, 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Hayriye Eroğlu'nun ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN