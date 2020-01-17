Genç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandı - Son Dakika

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Genç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandı
6 saat önce
Samsun'da kardeşi ile babası arasındaki tartışmada araya giren genç kadın kazara bıçaklanarak hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Samsun'da kardeşi ile babası arasındaki tartışmada araya giren genç kadın kazara bıçaklanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile oğlu S.K. (26) arasında çıkan tartışmada D.D. (34) adlı kadın babası ile kardeşi arasına girdi. Bu sırada kardeşinin bıçak sallaması sonucu kazara yaralanan D.D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.K. ise bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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