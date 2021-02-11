Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu

Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu

11.02.2021 17:29

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan aşağı inmeye çalışan Sibel G. (23) dengesini kaybedip, kaldırıma düştü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan aşağı inmeye çalışan Sibel G. (23) dengesini kaybedip, kaldırıma düştü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bu sırada kaldırımda yürüyen kişinin, genç kadının düştüğü yerden saniyeler önce geçtiği görüldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sibel G. kapısı kilitli olan iki katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonundan aşağı sarkarak inmeye kalkıştı. Ancak eli kayan Sibel G., kaldırıma düştü. Bu sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş ise Sibel G.'nin düştüğü yerden saniyeler önce geçince, ölümden döndü. Kalçasının üzerine beton zemine çarpan Sibel G. yerde kıvranmaya başladı. Sibel G.'nin yardımına ise tehlike atlatan vatandaş ile çevredekiler koştu. Çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürülen Sibel G.'ye müdahale edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Sibel G., taburcu edildi.

OLAY ANI KAMERADABu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen kişinin anlık bir hareketle başka bir yöne doğru döndüğü, saniyeler sonra da genç kadının düştüğü yer aldı. Görüntülerde tehlike atlatan kişi ile çevredekilerin, Sibel G.'nin yardımına koştuğu, bir süre yerde belini tutarak duran genç kadının ayağa kalkarak gitmeye çalıştığı, ancak vatandaşların hastaneye gitmesi için kendisine engel olduğu görüldü.

Sibel G.'nin neden evde kilitli olduğuyla ilgili bilgiye ulaşılamazken, bu konuda güvenlik güçleri veya adli mercilere herhangi bir başvurunun ulaşmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA
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Manavgat, Güncel, Son Dakika

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