Genç kadın bayram öncesi aldığı motosikletle ölüme gitti

Motosikletiyle kamyona çarpan genç kadın hastanede yaşamını yitirdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç kadın yaşamını yitirdi.Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen Hatice Ebru Kaplan' ın motosikletini bayram öncesi aldığı bildirildi.

Kaza, Alanya-Manavgat D 400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Ebru Kaplan ın kullandığı 07 BIJ 643 plakalı motosiklet Karaöz kavşağında, Osman Arslan' ın kullandığı 07 JR 581 plakalı kamyona arka sol tarafından çarptı. Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hatice Ebru Kaplan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.