Genç kadın bayram öncesi aldığı motosikletle ölüme gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kadın bayram öncesi aldığı motosikletle ölüme gitti

02.07.2023 14:08

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç kadın yaşamını yitirdi. Hatice Ebru Kaplan'ın bayram öncesi aldığı motosikletiyle kaza yapması sonucu ağır yaralanan genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Genç kadın bayram öncesi aldığı motosikletle ölüme gitti

Motosikletiyle kamyona çarpan genç kadın hastanede yaşamını yitirdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç kadın yaşamını yitirdi.Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen Hatice Ebru Kaplan' ın motosikletini bayram öncesi aldığı bildirildi.

Kaza, Alanya-Manavgat D 400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Ebru Kaplan ın kullandığı 07 BIJ 643 plakalı motosiklet Karaöz kavşağında, Osman Arslan' ın kullandığı 07 JR 581 plakalı kamyona arka sol tarafından çarptı. Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hatice Ebru Kaplan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Motosiklet, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kadın bayram öncesi aldığı motosikletle ölüme gitti - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Akılalmaz benzerlik! Fransa'da aylar önce yayınlanan film gerçek oldu
13:56 Akılalmaz benzerlik! Fransa'da aylar önce yayınlanan film gerçek oldu
13:39 Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı
13:38 Fransa'daki Olaylarla İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlara Soruşturma
13:36 Fransa'yı yangın yerine çeviren protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı
13:36 Fransa'daki ateşi Türkiye'ye sıçratmaya çalışanlar için hesap zamanı! Soruşturma başlatıldı
13:25 Sakarya'da Kadını Silahla Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı
13:23 Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişiyi, Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirdi
13:10 Fenerbahçe, Berisha, Alioski ve Pelkas ile yollarını ayırdı
13:06 İsmail Kartal ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 3 isim ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 14:24:02. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kadın bayram öncesi aldığı motosikletle ölüme gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement