Genç kadın, boş arsada tartıştığı kişi tarafından öldürüldü (2)

ÖZEL EKİP KURULDU

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Özel ekip, çevredeki tüm güvenlik kameraları ile mobeseleri incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,