Son Dakika Haberleri: Genç kadın, boş arsada tartıştığı kişi tarafından öldürüldü (2)
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Genç kadın, boş arsada tartıştığı kişi tarafından öldürüldü (2)

1 saat önce

ÖZEL EKİP KURULDUBursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu.

Genç kadın, boş arsada tartıştığı kişi tarafından öldürüldü (2), System.String[]

ÖZEL EKİP KURULDU
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Özel ekip, çevredeki tüm güvenlik kameraları ile mobeseleri incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, 


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:18 Kaynak: DHA
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