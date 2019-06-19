Genç kadın, boş arsada tartıştığı kişi tarafından öldürüldü (2)

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1 saat önce
ÖZEL EKİP KURULDUBursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:18 Kaynak: DHA
ÖZEL EKİP KURULDU
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Özel ekip, çevredeki tüm güvenlik kameraları ile mobeseleri incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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