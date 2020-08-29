Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika

Remziye'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan Veysi Yoldaş'ın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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