Genç kadın çiftçi ürettiği çileklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor - Son Dakika

Tokat'ta organik çilek yetiştiriciliğiyle uğraşan 25 yaşındaki Sevilay Kılıçaslan, ürettiği çileklerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirtti.

Merkeze bağlı Eze köyünde yaşayan Kılıçaslan, 3 yıl önce Tokat Valiliğinin başlattığı, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nden yararlanarak çilek yetiştiriciliği ve küçükbaş hayvancılık işiyle ilgilenmeye başladı.

İşini zamanla büyüten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Mart'ta gerçekleştirdiği Tokat ziyaretinde, Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldiği çiftçiler arasında da bulunan Kılıçaslan, yaşadığı sorunları da dile getirmişti.

Çilek üretimi yaptığını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçaslan'a, "Nasıl karlı bir iş mi?" diye sormuş, "Ortaklığa kabul eder misin?" ve "Biraz da Cumhurbaşkanımıza gönderelim demedin." diyerek espri yapmıştı.

Kılıçaslan, AA muhabirine, Amasya Üniversitesi Yüksekokulunda veteriner teknikerliği bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Genç bir çiftçi olarak çilek yetiştiriciliği işine başladığını belirten Kılıçaslan, "Çilek bahçem ile kendim uğraşıyorum. Zorlukları da artıları da var. Desteklerden de yararlanmak çok faydalı. Genç bir çiftçi olarak bu destekten yararlandığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Gençlere devletin sağladığı imkanlardan yararlanmalarını tavsiye eden Kılıçaslan, "Cumhurbaşkanımızın çiftçi toplantısına davet edildim. Cumhurbaşkanımız ile konuşmak çok heyecanlıydı. Orada olmak gurur vericiydi. Cumhurbaşkanımız esprili olarak ortaklık teklif etti." diye konuştu.

Çilekleri olgunlaştığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndereceğini dile getiren Kılıçaslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'ma çileğimiz olduğunda babam ve muhtarımla giderek takdim etmek istiyorum." dedi.