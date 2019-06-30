Son Dakika Haberleri: Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı

14 dakika önce

ADANA'da ailesiyle yürüyen çocuk, kaldırama çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı, System.String[]
ADANA'da ailesiyle yürüyen çocuk, kaldırama çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ailenin karşısından gelen genç kadın, aracı fark edip, çocuğu kenara iterken, o anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 29 Haziran günü Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hızlı olduğu belirtilen otomobil, önündeki otomobili sağından geçmek istedi. Otomobil, bu sırada kaldırımda ailesiyle birlikte yürüyen, ismi öğrenilemeyen 10 yaşlarında erkek çocuğun üzerine doğru gelmeye başladı. Ailenin karşısından gelen genç kadın, durumu fark edip, çocuğu kenara iterek kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan kurtardı.
Otomobilin sürücüsü, diğer otomobil de durunca, sağdaki kapının penceresinden çıkmak zorunda kaldı.
O anlar ise bölgedeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:23 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Kahreden haber! Denizde şortunu yıkayan 2 kardeşi dev dalgalar yuttu Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor Selin Ciğerci'den itiraf: Ameliyatımı Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biri yaptırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 16:37:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]