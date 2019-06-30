Son Dakika Haberleri: GENÇ KADIN, ÇOCUĞU SON ANDA EZİLMEKTEN KURTARDI
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GENÇ KADIN, ÇOCUĞU SON ANDA EZİLMEKTEN KURTARDI

1 saat önce

ADANA'da kaldırımda ailesiyle yürüyen küçük çocuğu karşıdan hızla gelen ve kaldırama çıkan otomobil çarpmak üzereyken o sırada yolda yürüyen bir kadın son anda kenara çekerek kurtardı.

GENÇ KADIN, ÇOCUĞU SON ANDA EZİLMEKTEN KURTARDI, System.String[]
ADANA'da kaldırımda ailesiyle yürüyen küçük çocuğu karşıdan hızla gelen ve kaldırama çıkan otomobil çarpmak üzereyken o sırada yolda yürüyen bir kadın son anda kenara çekerek kurtardı. Olay 29 Haziran günü Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ailesiyle birlikte kaldırmda yürüyen 10 yaşlarında bir erkek çocuğu karşıdan hızla gelen ve kaldırama çıkmak üzere olan arabayı fark etmedi. Bu sırada kaldırımda yürüyen başka bir kadın arabanın küçük çocuğun üzerine hızla geldiğini fark ederek son anda çocuğu kenara itti. Saniye farkıyla çocuğun hayatını kurtaran kadın olay sonrası şoka girerek çocuğa bir şey olup olmadığını kontrol etti. Kazaya karışan otomobilin şoförü ise sıkıştığı araçtan yan koltuktaki camdan çıkarak kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
Merkez, Güncel
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