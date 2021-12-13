Genç kadın, eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı - Son Dakika

Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze kalkıştı! O anlar kamerada

Yenimahalle İlçesi Yeşilevler Mahallesi 915'inci sokaktaki Sibel E. eve gelen 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski kocası Ercan B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadın 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaraladı.

TALİHSİZ KADIN AĞIR YARALANDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan eski eş polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, ağır yaralı Sibel E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANIN 55 SUÇ KAYDI VAR

Polis merkezine götürülen Ercan B.'nin çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.