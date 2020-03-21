Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika

Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu

1 saat önce

Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu Gece saatlerinde yakınlarının ulaşamadığı genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.

Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu

İSTANBUL - Gece saatlerinde yakınlarının ulaşamadığı genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu. Polis ekipleri bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme polisleri cansız beden ve çevresinde cinayet şüphesinden dolayı detaylı inceleme yaptı.

Eşinden yakın zamanda ayrılan kadının cansız bedeni bulundu

Olay, saat 00.30 sıralarında Sultanbeyli ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Gümüşdere Sokak'ta bulunan dört katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yakınlarının telefondan ulaşamadığı 25 yaşındaki Lale Bayram, kapıyı da açmayınca polise haber verildi. Kısa süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen genç kadının çalıştığı ve tek başına yaşadığı öğrenilirken ihbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekiplerinin de çağrılarına cevapsız kalan Bayram için şüphelenen yakınları kapının açılmasını istedi. Olay yerine çağrılan çilingir, polis eşliğinde kapıyı açtı. İçeriye giren polisler genç kadının cansız bedenini banyoda buldu. Yakınlarını daire önünden güçlükle uzaklaştıran polisler, sağlık ekibi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne haber verdi. Apartman giriş ve çıkışına izin vermeyen polis ekipleri, sinir krizi geçiren ailenin de sakinleşmesi için uzun süre çaba sarf etti.

Talihsiz kadının vücudunda morluklara rastlandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri cansız beden üzerinde morluklara rastladı. Bunun üzerine olayın cinayet olabileceği üzerinde duran Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin adrese gelmesini istedi. Gelen uzman polis ekipleri cansız beden ve çevresindeki tüm delilleri toplarken daire içi ve apartman çevresi de büyük bir titizlikle incelendi. Talihsiz kadının cansız bedeni ilk incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cansız bedenin cenaze nakil aracına bırakılışı sırasında aile yakınları sinir krizi geçirdi. Bayram'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek.

Genç kadın evinin banyosunda ölü bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:26 Kaynak: İHA

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