Genç Kadın Futbol Hakemi Özge Kanbay Vefat Etti
1 saat önce
Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay (22) hayatını kaybetti.
Genç
kadın futbol hakemi Özge Kanbay (22) hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kadın bölgesel hakemimiz Özge Kanbay'ın yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu
olarak merhume Özge Kanbay'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Özge Kanbay'ın cenazesinin yarın Manisa
Hatuniye Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:48 Kaynak: AA
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