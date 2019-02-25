Son Dakika Haberleri: Genç Kadın Futbol Hakemi Özge Kanbay Vefat Etti

Genç Kadın Futbol Hakemi Özge Kanbay Vefat Etti

1 saat önce

Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay (22) hayatını kaybetti.

Genç Kadın Futbol Hakemi Özge Kanbay Vefat Etti, System.String[]
Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay (22) hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kadın bölgesel hakemimiz Özge Kanbay'ın yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Özge Kanbay'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Özge Kanbay'ın cenazesinin yarın Manisa Hatuniye Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:48 Kaynak: AA

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