Genç kadın girişimci ailesinin boş arazisini lavanta bahçesine çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Genç kadın girişimci ailesinin boş arazisini lavanta bahçesine çevirdi - Son Dakika

Genç kadın girişimci ailesinin boş arazisini lavanta bahçesine çevirdi

6 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki kadın girişimci Hüray Önal Bodrum'daki köyüne hayallerini taşıyarak, koca araziyi lavanta bahçesine çevirdi.

Genç kadın girişimci ailesinin boş arazisini lavanta bahçesine çevirdi, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki kadın girişimci Hüray Önal Bodrum'daki köyüne hayallerini taşıyarak, koca araziyi lavanta bahçesine çevirdi. Her gün el emeği göz nur lavantaları kontrol eden genç bir yandan üniversite okurken diğer yandan lavanta yetiştiriyor.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki kadın girişimci Isparta'da gördüğü lavanta bahçelerinden etkilenerek, kendi köyünde de lavanta üretimi yapmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda bir anda karar verdiği hayallerini gerçekleştiren Önal, 200 lavantayı bahçesine dikti. Lavantaların yetiştiğini gören genç girişimci bir yandan Üniversite okurken bir yandan ise lavanta bahçesine baktı. Köylüler ve gençlerin ilgisini çeken lavanta bahçesine vatandaşlar akın etti. Köylülerin merakı bakışları arasından lavantalarını yetiştiren Önal, Türkiye'nin dört bir yanına lavanta göndermeye başladı. Ailesinin boş arazisinin lavanta bahçesine çeviren genç girişimci lavanta bahçesini büyültmeyi düşünüyor.


Ailesinin boş arazisini değerlendirerek lavanta bahçesine çeviren Ünal'ın azmini gören Bodrum Belediyesi genç girişimciye destek çıktı. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 'Üreticimizin Yanındayız' teşvikleri kapsamında Kumköy Mahallesinde ailesiyle yaşamını sürdüren, Hüray Önal'ın projesini desteklemek adına kendisine 500 adet lavanta fidesi hediye etti. Önal, Lavantaların tutmasının ardından üretimini arttırmak isteyen Önal, gelen destekle birlikte lavanta ihracatı yapmak için kolları sıvadı.


Hayallerinin peşinden gittiğini söyleyen Hüray Önal "Tam 1 yıl oldu bu projeye başlayalı. 2019 Ocak ayında bir fikir ortaya çıktı. Biz de neden bu köyde lavanta yetiştirmeyelim diye düşündük ve hayal ettik. Nisan gibi dikim ayı yaklaşınca karar verdim aniden. Neden bu düşündüklerimi gerçekleştirip bir adım atmıyorum dedim. Kendi imkanlarımla önce 200 adet fidan getirdim. Yazın çiçekleri de açtı mis gibi koktu buralar. Köylünün de ilgisini çekti. Gençlerin de ilgisini çekti. Çünkü Bodrum'da bir ilk yapıyorduk. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne de çok teşekkür ediyorum destekleri için. Bizim gibi üreten gençlerin arkasında olmalarını istiyorum. Çünkü bugünün gençleri yarının yöneticileri olacak. Biz şuan küçük adımlarla küçük hayallerle, somut adımlarla ilerliyoruz ki bize el uzatsınlar. Bizde büyük yerlere gelebilelim. Daha doğrusu biz dediğim ülke olarak, vatan olarak güzel yerlere gelmek istiyorum. Bu vatanın gerçekten bereketli toprakları var ve çok güzel bir iklimi var. Bu vatan biz gençlere emanet edildi. Öğrenciyim ve ülke olarak zor günler geçirdiğimiz içinde üretimimi arttırmak adına Belediyemizden destek istedim. Onlarda sağ olsunlar bana destek oldular. Bizim üretmemiz gerekli, sürekli toprakla haşır neşir olmamız gerekiyor. Malum günümüz gençlerinin en önemli sorunlarından bir tanesi de üretim odaklı olmaması. ve ben onlara da öncü olmak istiyorum. İlham kaynağı olmak istiyorum çünkü gençlerimiz üretmiyor. Yani genelleme konuşuyorum üretenler var onlar ayrı, ben onlarla da gurur duyuyorum. Üretim yapan gençlerden ilham alıyorum zaten. Bizim gibi üretim yapan gençlerin yanında olan belediye başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:40 Kaynak: İHA

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