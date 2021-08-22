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Genç kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu santralde 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor - Son Dakika

Genç kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu santralde 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor

22.08.2021 14:48

Konya'da tarımsal üretim yapan bir ailenin ikinci kuşak temsilcisi 24 yaşındaki Rana Karçaaltıncaba, aldığı 2 milyon liralık devlet desteğiyle güneş enerjisi santrali kurdu.

Konya'da tarımsal üretim yapan bir ailenin ikinci kuşak temsilcisi 24 yaşındaki Rana Karçaaltıncaba, aldığı 2 milyon liralık devlet desteğiyle güneş enerjisi santrali kurdu.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden geçen yıl mezun olan Karçaaltıncaba, çiftçilik yapan ailesinin tarıma elverişsiz arazilerini değerlendirecek işletme kurmak istedi.

Kadın girişimcilere sağlanan devlet desteklerini araştıran Karçaaltıncaba, güneş enerjisi santrali için bir yıla yakın projelendirme süreci sonunda toplam yatırımın yüzde 55'ine denk gelen 2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

Karçaaltıncaba'nın devlet desteğiyle kurduğu santral, kısa süre önce üretime geçti, kırsaldaki 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılar hale geldi.

Rana Karçaaltıncaba, AA muhabirine, Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'nde güneş enerjisi santrali kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurduğunu, aldığı destekle kurduğu santralde 2 aydır elektrik üretimi yaptığını söyledi.

Ürettikleri enerjinin, elektrik dağıtım şirketi üzerinden çevredeki hanelere ve iş yerlerine verildiğini anlatan Karçaaltıncaba, şunları kaydetti:

"Proje, bir yıldır sürüyor fakat tesisimizin aktif olarak elektrik üretimi yapması yaklaşık 2 aylık bir süreç. 2 aydır burada faaliyetteyiz. Civardaki dört yerleşim biriminin 2 aydır tüm elektrik ihtiyacını biz karşılıyoruz. Burası 1 megavatlık bir enerji tesisi. 3 bin 60 panelden oluşuyor. Bu paneller aracılığıyla güneşten aldığımız enerjiyi, elektrik enerjisine çevirerek yenilenebilir enerji üretiyoruz."

"Bir kadın olarak devletimin arkamda olduğunu bilmek de beni çok heyecanlandırıyor"

Karçaaltıncaba, enerji sektörüne girme cesaretine devlet teşviği ile sahip olduğunu belirterek, "Kadın girişimcilere olan öncelik hakkını duyunca heyecanlandım. Tarımla uğraşan bir aile olarak da 'tarımsal açıdan değerlendiremediğimiz, verim alamadığımız arazilerimizi nasıl değerlendirebiliriz' diye düşünüyorduk. Değerlendirmek istiyorduk, bizim hayalimizdi. Güneş enerjisi sistemlerinden haberdar olunca tabii bu, bizim çok hoşumuza gitti. Çok büyük bir getirisi var bize. Bunu devlet desteğiyle yapmak beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Bir kadın olarak devletimin arkamda olduğunu bilmek de beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Tesisi büyütüp ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getiren Karçaaltıncaba, "Hedefimiz Konya havzasında tarımsal olarak değerlendirilemeyen bütün arazileri hem kendimiz hem de paydaşlarımızla beraber değerlendirmek, ülkemizin tarımsal açıdan verimsiz topraklarını verimli halde kullanabilmek. Bu konuda ilerleyerek enerji sektörünün öncü firmalarından olmak en büyük hayallerimiz arasında." diye konuştu.

"Geleceğin kadınlarla aydınlanacağına çok inanıyorum"

Karçaaltıncaba, kadınların iş hayatında ve her sektörde çok başarılı olabileceğine inancının tam olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğin kadınlarla aydınlanacağına çok inanıyorum. Kadın, her şeyden önce annedir. Anneliği yapabilen kadının, iş hayatında başarılı olmaması zaten düşünülemez. Bu konuda devletimizin verdiği desteklerin kadınlar tarafından sıkı bir şekilde araştırılmasını ve takip edilmesini rica ediyorum. 24 yaşında bir kadın olarak ben bugün bunları başarabiliyorsam eğer, nicelerimiz çok daha güzel yerlere gelecek, ben buna inanıyorum. Kadınlardan bu konuda azim göstermelerini, çalışmalarını ve korkmamalarını, cesaretli olmalarını rica ediyorum. İlk adımı attıktan sonra gerisi bir şekilde geliyor. Zaten devlet bu konuda çok büyük bir destekle arkamızda. Bunu özellikle bilmelerini istiyorum. Yöneticilerimiz, devlet büyüklerimiz sağ olsunlar, bu işe çok özel bir önem gösteriyorlar, bizi destekliyorlar, teşvikte bulunuyorlar. Özellikle enerji sektöründe ve çevre sektöründe çok güzel destekler var."

Genç kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu santralde 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor
Genç kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu santralde 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor
Genç kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu santralde 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor
Genç kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu santralde 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor

Enerji, Tarım, Konya, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu santralde 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor - Son Dakika


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