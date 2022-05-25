Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı - Son Dakika
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Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı

25.05.2022 10:51

Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı Beylikdüzü'nde bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra meydan dayağı attı.

Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra meydan dayağı attı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yaşandı. Şüpheli, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı. Durumu fark eden bir vatandaş, herşeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi. Adamı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan adamın kadının videosunu çektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen kadın, tacizcisine meydan dayağı attı. Adamın yüzüne tükürüp, "Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?" diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kadının şikayeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı
Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı
Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı
Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı

YORUMLAR
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Röntgenci hak ettiğini buldu: Kadın videosunu çeken adamın önce suratına tükürdü, sonra da dövdü Röntgenci hak ettiğini buldu: Kadın videosunu çeken adamın önce suratına tükürdü, sonra da dövdü
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın, gizlice fotoğrafını çeken şahsa önce tükürdü sonra meydan dayağı attı - Son Dakika


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