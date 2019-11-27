Son Dakika Haberleri: Genç kadın gündüz alkol aldı, bankta sızıp kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın gündüz alkol aldı, bankta sızıp kaldı - Son Dakika

Genç kadın gündüz alkol aldı, bankta sızıp kaldı

6 saat önce

Samsun'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.

Genç kadın gündüz alkol aldı, bankta sızıp kaldı, System.String[]

Samsun'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.


Olay, saat 13.00 sıralarında Anıt Park'ta meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen 30'lu yaşlardaki genç bir kadın, parkta bulunan bankın üzerinde oturur vaziyette sızdı. Bankta sızan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, kadını sedyeye alarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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