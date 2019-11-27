Genç kadın gündüz alkol aldı, bankta sızıp kaldı
6 saat önce
Samsun'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Samsun'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Anıt Park'ta meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen 30'lu yaşlardaki genç bir kadın, parkta bulunan bankın üzerinde oturur vaziyette sızdı. Bankta sızan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, kadını sedyeye alarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. - SAMSUN
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