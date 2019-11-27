Son Dakika Haberleri: Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı
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Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı

6 saat önce

Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldıSAMSUN - Samsun'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.

Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı

SAMSUN - Samsun'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Anıt Park'ta meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen 30'lu yaşlardaki genç bir kadın parkta bulunan bankın üzerinde oturur vaziyette sızdı. Ağzı açık bir şekilde bankta sızan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri kadını sedyeye alarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
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