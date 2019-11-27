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Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı
6 saat önce
Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldıSAMSUN - Samsun'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
Genç kadın gündüz vakti alkol aldı, bankta sızıp kaldı
SAMSUN - Samsun'da gündüz vakti alkol alan genç kadın parktaki bankta oturur vaziyette sızıp kaldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Anıt Park'ta meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen 30'lu yaşlardaki genç bir kadın parkta bulunan bankın üzerinde oturur vaziyette sızdı. Ağzı açık bir şekilde bankta sızan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri kadını sedyeye alarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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