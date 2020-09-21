Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada yaşadı - Son Dakika

Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada yaşadı

Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada yaşadı Antalya'da korku evinde evlilik teklifi Evlenme teklifi alan genç kadın: "Girdiğim korku evinin çıkışının mutluluğa çıkacağını tahmin edemezdim" ANTALYA - Antalya'da korku evinde girdiği karanlık tünelin sonunda sürpriz...

Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada yaşadı

Antalya'da korku evinde evlilik teklifi

Evlenme teklifi alan genç kadın:

"Girdiğim korku evinin çıkışının mutluluğa çıkacağını tahmin edemezdim"

ANTALYA - Antalya'da korku evinde girdiği karanlık tünelin sonunda sürpriz organizasyonla evlilik teklifi alan genç kadın, hem korkuyu hem mutluluğu bir arada yaşadı. Tünelin sonunda karanlık ve boş bir odaya giren kadın, meşaleler arasında elinde yüzükle sevgilisini görünce neye uğradığını şaşırdı. Teklife 'evet' diyen genç kadın, "Girdiğim korku evinin çıkışının mutluluğa çıkacağını tahmin edemezdim" dedi.

Alışveriş merkezinde bir mağazada çalışan Tolga Yıldız (31), aynı mağazada çalışan ve 6 aydır birlikte olduğu Çağla Cevahir'le evlenme kararı aldı. Sevgilisine farklı bir ortamda evlilik teklifi etmek isteyen Yıldız, bunun için korku evini seçti. İlk olarak arkadaşlarıyla fikrini paylaşan Tolga Yıldız, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan korku eviyle görüştü. Korku evinde Çağla Cevahir için teklif hazırlığı yapıldı.

18 Eylül Cuma günü teklif hazırlığını bilen kardeşleri Radiye ve Emine Cevahir, arkadaşı Seyhan Çapa ile korku evine giden genç kadın, her şeyden habersiz bir oyuna başladı. Korku dolu anlar yaşayan Cevahir, yaklaşık 1 saat süren oyun sonucu teklif için ayarlanan boş bir odaya getirildi. Sevgilisi Tolga Yıldız'ı elinde yüzükle karşısında gören Cevahir, büyük şaşkınlık yaşadı. Çağla Cevahir, evlilik teklifini kabul ederken, arkadaşları ise alkış tutarak çiftin mutluluğunu paylaştı.

"Korkmak için girdim sonu mutlulukta bitti"

Teklife çok mutlu olduğunu ifade eden Cevahir, "O gün arkadaşım ve kardeşlerim, 'korku evine gidiyoruz' diye kandırıp meğer evlilik teklifine götürmüşler. Girdiğim korku evinin çıkışının mutluluğa çıkacağını tahmin edemezdim, çok değişikti. Korkmak için girdim sonu mutlulukta bitti. Ne hissettiğimi bilemiyorum. Korkudan çıkıyorsun ve karşısında bir evlilik sürprizi görmek çok değişikti. Böyle bir şey beklemiyordum" dedi.

"Dozajları düşüre düşüre teklife doğru yönelttik"

Yıldız ise teklifin farklı olmasını istediğini belirterek, "Yapılanların benzeri olmasın istedim. Aklıma bu fikir geldi. Benden haberi olmayacaktı ve arkadaşı ve kardeşleriyle korku evine girdi. Bunun sonucunda beni görünce tepkisi ne olacak, oraya kadar gelebilecek miydi, onu bile bilmiyorduk. Dozajları düşüre düşüre teklife doğru yönelttik sevdiğimi. Teklif güzel oldu, tam beklediğimiz gibiydi. Bizim bir arkadaşımız görüntülerimizi farklı yerlerde paylaşmış oradan daha büyüdü, güzel tepkiler aldık. Başarı elde ettiğimin farkında vardım. Gönlü de olduysa ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

Bu ay sonu düğün tarihi almak istediğini söyleyen Yıldız, "Aileleri tanıştırdıktan sonra düğün tarihine de karar vereceğiz ama benim aklımdan geçen bu ay sonu. Hatta düğünde teklif anını sessiz bir şekilde projeksiyonda yansıtmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada yaşadı

Tolga Yıldız, Antalya, Evlilik, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada yaşadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Eşinin pompalı saldırısı sağ bacağından etti: Silah tutukluk etmese öldürecekti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı
Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber! Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber!         
17:02
Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi         
16:51
Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebiyle durdurulan Marmaray seferleri normale döndü Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebiyle durdurulan Marmaray seferleri normale döndü         
16:20
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Beşiktaş, Beşiktaş, "Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir" diyen Ahmet Çakar'a dava açtı         
15:06
Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz         
14:29
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 17:29:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç kadın hem korkuyu, hem de mutluluğu bir arada yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei