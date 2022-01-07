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Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar - Son Dakika

Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar

07.01.2022 09:56

Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor.

Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar

EDİRNE - Edirne'de yaşayan genç kadının motosikleti kimliği belirsiz kişilerce boyanıyor ve bazı yerleri kesiliyor. Aylardır korkuyla yaşayan genç kadının ikinci kez motosikletine zarar verildi. Genç kadın, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyor.

Edirne 1. Etap Fırınlarsırtı TOKİ Konutlarında iki kişi tarafından, bir motorun kullanılmaz hale getirildiği olayın şüphelileri hala bulunamamıştı. Olayın üzerinden geçen zamana rağmen aynı olay aynı şekilde tekrar vuku buldu. İkinci kez aynı olayın başına geldiğini belirten motor sahibi Sevgi Seyrek, güvenlik güçlerinin olayı daha detaylı incelemesi gerektiğini dile getirdi.

Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olay ile ilgili açıklamalarda bulunan motor sahibi Sevgi Seyrek, yetkililere seslenerek, "Sebebi bilinmiyor, bana artık bir kini, bir öfkesi, garezi olan birimi var bilmiyorum. Yetkililerden bunu yapanı bulmasını istiyorum. İkinci kez oluyor bu. Yetkililerden yapanı bulmalarını istiyorum bir an önce bulunsun istiyorum" dedi.

Motoruna neden zarar verildiğini bilmediğini aktaran Sevgi Seyrek, olay ile ilgili bir sonuç çıkmasını beklediğini dile getirdi. Seyrek, "Sebebi bilinmiyor, bana artık bir kini, bir öfkesi, garezi olan birimi var bilmiyorum. Yetkililerden bunu yapanı bulmasını istiyorum. İkinci kez oluyor bu. Karakola gerekli ifademi verdim, bir sonuç çıkmasını bekliyorum. Motorumu maviye boyuyorlar, göstergeyi kırmışlar bu sefer. Daha önce çok daha fazla zarar vardı tekerlekler bıçaklanmıştı. Henüz bunu yapan bulunmadı yetkililer araştırıyorlar. Yetkililerden yapanı bulmalarını istiyorum bir an önce bulunsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar
Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar
Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar
Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar
Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar
Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar

YORUMLAR
500

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor...Motosikletine zarar verip, mavi boya döküyorlar - Son Dakika
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