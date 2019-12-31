Genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu - Son Dakika

Genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İddiaya göre, Selman K. Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi Nazmiye K'yi (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye K'nin öldüğünü belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye K'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

Genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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