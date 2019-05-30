Son Dakika Haberleri: Genç kadın intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Genç kadın intihar etti

11 dakika önce

Erzurum Yunus Emre Mahallesi'nde bunalıma giren genç kadın 5. kattan atlayarak intihar etti.

Genç kadın intihar etti, System.String[]
Erzurum Yunus Emre Mahallesi'nde bunalıma giren genç kadın 5. kattan atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ç.A. (25) yaşadıkları binanın beşinci katından atlayarak intihar etti. Daha öncede intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Ç.A. olayın hemen ardından kaldırıldığı bölge eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:23 Kaynak: İHA
Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanları darp eden mülk sahibine gözaltı! Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:34:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç kadın intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]