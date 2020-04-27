Genç kadın kabloyla intihar etti - Son Dakika

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, Sümeyye K. (40), evinin çatı katında kendisini kabloyla tavana asarak yaşamına son verdi. Polis intihar sebebini araştırıyor. Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşayan Sümeyye K.'den sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları eve geldi. Eşi ve yakınları evin çatı katındaki odada Sümeyye K.'yi kablo ile tavana asılı halde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadın, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi için morga konulurken, polis intihar sebebini araştırıyor.