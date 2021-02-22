Genç kadın, kavga ettiği adamın dilini ısırınca kopan parçayı martı yedi
22.02.2021 12:28
İskoçya'da bir kadın, kavga ettiği adamın dilini ısırıp kopardı. O esnada orada bulunan bir martı, kadının kopardığı parçayı tükürmesi üzerine adamın dilini yedi. Sebebi bilinmeyen kavgada tutuklanan kadının davası, raporların hazırlanması için başka bir tarihe ertelendi.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta 2019 yılının ağustos ayında 27 yaşındaki Bethaney Ryan, kendisine saldıran James McKenzie'nin dilini ısırdı. Kendisini öpmeye çalışan adamın dilini koparan genç kadın, ağzındaki parçayı kaldırıma tükürdü. Kavganın yaşandığı anda olay yerinde bulunan bir martı, koparılıp tükürülen dili yedi.
MARTI PARÇAYI YEMESEYDİ ADAMIN DİLİ DİKİLEBİLECEKTİ
Hastaneye kaldırılan McKenzie, doktorlardan dilinin bir parçası olmadığından dolayı dikilemeyeceğini ve bu hasarın kalıcı olacağını öğrendi. Aldığı haberle yıkılan adam genç kadına dava açtı. Geçtiğimiz hafta perşembe günü mahkeme, kadının tutuklu yargılanmasına ve davanın gerekli raporların hazırlanması için başka bir tarihe ertelenmesine karar verdi.
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