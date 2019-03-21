Genç Kadın Kedinin Süt Annesi Oldu

Bursa'da üç ay önce doğum yapan kadın, kapısının önüne bırakılan yavru kediyi kurtarmak için kendi sütüyle besledi.

Bursa'da üç ay önce doğum yapan kadın, kapısının önüne bırakılan yavru kediyi kurtarmak için kendi sütüyle besledi. Gece yarısı kapısının önüne kutu bırakılan genç çift kutuyu açtığında hayatlarının şokunu yaşadı. Kutunun içerisinde 15 günlük yavru kedi ve kardeşi olduğu düşünülen diğer yavrunun kesik başı ve patileri ile 1 adet kredi kartı fişi bulan çift soluğu karakolda aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kutuyu bıraktıktan sonra sokaktan hızla ayrılan bir kişiyi tespit eden polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. 3 ay önce doğum yapan genç kadın ise kendi sütüyle kediyi besleyip hayatını kurtardı.



İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. Dövmecilik yapan Ümit Çelik, eşi Bahar Çelik ve 3 aylık bebekleri ile birlikte akşam hasta ziyaretinden döndükleri sırada kapılarının önünde bir karton kutunun bulunduğunu fark etti. Kutuya yaklaşan Ümit Çelik miyavlama sesi duyunca kutuyu alıp içeriye girdi. Kutuyu açtıklarında içerisinden 15 gün önce dünyaya geldiği tahmin edilen tekir cinsi kedi yavrusunu gören aile önce mutlu oldu. Kendileri de kedi besledikleri için bakamayan birinin bıraktığını düşünen çift kutuyu tamamen açtıklarında hayatlarının şokunu yaşadı. Yavru kedinin yanında kardeşi olduğu düşünülen başka bir kedi yavrusunun kesik başı ve ön ayak patileri ile bir adet tıraş bıçağı ve kredi kartı fişinin bulunması genç çifti dehşete düşürdü.



Vakit kaybetmeden kutuyu yanlarına alarak karakola giden çift olayı anlattı. Kutudaki kredi kartı fişinin arka sokakta ikamet eden komşularına ait olduğunun belirlenmesinin ardından ekipler bu kişiyle görüşmeye gitti. Ancak bu kişi de kedileri sokak üzerinde bulunduğunu, fakat 1 saattir ortada görülmediklerini söyledi. Olay yerine gelen polis yavru kediye ait kesik başı, patileri ve tıraş bıçaklarını incelemeye aldı.



Daha sonra sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliği meçhul bir kişinin elinde taşıdığı kutuyu genç çiftin kapısının önüne bıraktıktan sonra sık sık geri bakarak hızla sokaktan ayrıldığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini de mercek altına alan polis, şahsın kimliğini belirlemek için tahkikat başlattı.



Kendi sütüyle besleyip hayata bağladı



Açlıktan bitkin düşen 15 günlük yavru kediyi evlerine getiren genç çift, o saatte açık bir market ya da bakkal bulamayınca, 3 ay önce doğum yapan anne Bahar Çelik'in aklına ilginç bir fikir geldi. 3 ay önce dünyaya getirdiği oğlunu, emmediği için kendi sütünü sağıp biberonla besleyen anne Bahar Çelik bir biberon da yavru kedi için hazırlayıp şırınga ile hayvanı doyurdu. Bahar Çelik'in sütü ile karnı doyan yavru kedinin bir süre sonra gözleri açıldı. Genç çift ölümden dönen yavru kediye 'Kader' ismini koydu. Anne sütü sayesinde ilk geceyi atlatan yavru kediye daha sonra şırınga yardımıyla mama verilmeye başlandı. Genç aile, yavru kediyi sahiplendirerek yavruları bulunan başka bir kedinin yanına koydu.



Eve dönerken aklında sadece uyumak olduğunu belirten Ümit Çelik, "Kutuyu fark edip içeri aldığımızda uyku falan kalmadı. Kutunun içinden çıkanlar bizi dehşete düşürdü. Güvenlik kameralarına baktığımızda 30'lu yaşlarda bir erkeğin kutuyu bıraktıktan sonra arkasına bakarak hızla uzaklaştığı görülüyordu. Polise bildirdik, şikayetçi olduk. Biz de kedi besliyoruz. Doğum yapacak kedimiz yavru kediyi sahiplenir diye eve aldık, ancak yavru kedi cesedin yanında olduğu için anne kedi yanına yaklaşmadı. Yavru kedi bitkin haldeydi. O saatte açık bir market bulamayacağımız için eşim kendi sütünü bir şırınga yardımıyla kediye içirdi. Yavru kedi şu an şırıngayla mama yiyebiliyor, hayatı kurtulduğu için çok mutluyuz" dedi.



"Kendi sütümü enjektöre sağdım, kediyi öyle besledim"



Kendi sütünü enjektöre sağarak yavru kediyi besleyen Bahar Çelik ise, "Hasta ziyaretinden döndüğümüz sırada kapımıza bırakılmış kediyi bulduk. İçeri aldığımda susuz kaldığını gördüm ve beslememiz gerekiyordu, çünkü geceyi çıkaramazdı. Bebeğimi emzirdiğim için kendi sütümü enjektöre sağdım ve enjektörle verdik, bir süre sonra gözleri açıldı. Kendi annesinin sütünün yerini tutmaz ama en azından bir ilk yardım olsun istedik. Şu anda bir süt anne bulduk zaten kediye, oraya giderek kurtulmuş oldu. İçimiz rahat, biz görevimizi yaptık" diye konuştu.



"Çocuğumun süt kardeşi bir kedi oldu"



Yavru kediyi kendi sütüyle beslemesine kendisinin de güldüğünü söyleyen Çelik, "O an güldüm sadece, bir espri oldu. Evimde kedi beslediğim için zaten kedilerle çok fazla haşır neşirdim. Kediyi de emzirince, 3 aylık bebeğimin süt kardeşi bir kedi oldu" şeklinde konuştu. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde Yarı Finalde!

Youtuber Anne, Çocuklarına İşkenceden Tutuklandı

Tuvaletin Duvarına Yazılan Taciz İddiası, Üniversiteyi Karıştırdı