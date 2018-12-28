Son Dakika Haberleri: Genç Kadın Kendini Astı, Olay Ağlayan Çocukları Sayesinde Ortaya Çıktı

Genç Kadın Kendini Astı, Olay Ağlayan Çocukları Sayesinde Ortaya Çıktı

2 saat önce

SİVAS'ta, 2 çocuk annesi Z.Ş. (21), eşi Y.Ş. tarafından doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde ölü bulundu.

Genç Kadın Kendini Astı, Olay Ağlayan Çocukları Sayesinde Ortaya Çıktı, System.String[]
SİVAS'ta, 2 çocuk annesi Z.Ş. (21), eşi Y.Ş. tarafından doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde ölü bulundu. Olay ise çiftin komşularının ağlayan çocukların sesini duymasıyla ortaya çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Binanın 5'inci katındaki daireden çocukların ağlama sesleri duyan komşular, durumu markette çalışan Z.Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye (27) bildirdi. Evine gelen ancak içeri giremeyen Y.Ş., itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren Y.Ş., Z.Ş.'yi evin giriş kapısının üzerindeki doğalgaz borusunda eşarpla asılı buldu. Biri 4 aylık, diğeri ise 2 yaşında olan iki çocuk ağlarken bulunurken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Z.Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Z.Ş.'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Z.Ş.'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:38 Kaynak: DHA

Sivas, 3. Sayfa
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