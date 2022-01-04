Genç kadın kira ücretini alamadığı dairenin bulunduğu binayı yakmaya çalıştı - Son Dakika

Antalya'da ailesine ait dairedeki kiracıdan kira parasını alamadığı iddiasıyla sinirlenen genç kadın, bodrum katta yangın çıkardı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1055 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre aynı binanın 4. katında ailesine ait daire bulunan D.S.(25) kira ücretini almak için, kiracıya geldi. İddiaya göre kira ücretini alamayan genç kadın sinirlendi ve bodrum katında atık maddeleri ateşe verdi. Binanın içini dumanların kapladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, elektrik panolarına da sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Vatandaşlar ise panikle dışarı çıktı. D.S, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bina girişi, bodrum kat ve elektrik panolarında maddi hasar meydana geldi.

"BURAYI YAKMAZSAM" DEDİ

Yangının çıktığı binada çalışan Sevda Canbaz, "Kapı zilimiz çaldı, açtım baktım gelen yok. Sonra aşağıya girişe doğru baktım. Kadın aşağıda, 'Ben de burayı yakmazsam falan" diyordu. Daha önce kadın burada oturuyordu, ama dairesi kiraya verildi. 15 dakika geçti kapının arasından duman gelmeye başladı. Binanın kapısını açtım dumanlar içeri girmeye başladı. Bina girişini yakmış" dedi.

"İFTİRA ATIYORLARDI"

D.S, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. D.S., gazetecilerin "Neden yaktınız" sorusuna, "Yo hayır sadece yandı. Binayı yakmadım. Alkol oranım sıfır. Üstüme iftira atıyorlardı bu kez de 'ben yaktım' diyebilmek için" cevabını verdi.

(İsa Akar - Ahmet Serdar Eser/ İHA)