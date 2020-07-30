Genç kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti - Son Dakika

Genç kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti

Genç kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti Samsun'da genç bir kadın, kavga sırasında kocasını bıçakla yaraladı.

Genç kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti

SAMSUN - Samsun'da genç bir kadın, kavga sırasında kocasını bıçakla yaraladı.

Olay, Canik ilçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D. adli kadın aralarında çıkan kavga sırasında kocası F.D.'yi bıçakla yaraladı. Kolundan ve yüzünden yaralanan F.D., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.D.'nin kendisini bıçaklayan karısından şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kocasını bıçaklayan Ö.D. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Irmak Polis Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti

Samsun, kavga, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 08:58

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti - Son Dakika
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