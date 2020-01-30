Genç kadın kocasını öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın kocasını öldürdü - Son Dakika

Genç kadın kocasını öldürdü

6 saat önce

YOZGAT (İHA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kendisini bir başka kadınla aldattığını ileri süren genç kadın, 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü.

Genç kadın kocasını öldürdü, System.String[]

YOZGAT (İHA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kendisini bir başka kadınla aldattığını ileri süren genç kadın, 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü.


Olay, dün Sorgun Ahmetefendi Mahallesi 3081 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir işsiz olan eşinin kendisini bir başka kadınla aldattığını ileri süren 28 yaşındaki H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Y. (33) ile tartışmaya başladı. H.Y., evdeki 2 çocuğunu alıp evden ayrılmak istedi. Eşi izin vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y., eşi Ekrem Y.'yi boynunun arka kısmından bıçaklayarak öldürdü.


Kavgayı duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ekrem Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet başsavcısının olay yerinde yaptığını incelemelerin ardından Ekrem Y.'nin cansız bedeni Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan H.Y. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Yozgat, Sorgun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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