Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe "hayat" verdi - Son Dakika

Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe "hayat" verdi

27.05.2021 13:47
Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe

Kocaeli'de kök hücre bağışlayarak ikinci defa nakil bekleyen bir bebeğe umut olan Buket Demirkol, bir bebeğin daha hayata tutunmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kocaeli'de kök hücre bağışlayarak ikinci defa nakil bekleyen bir bebeğe umut olan Buket Demirkol, bir bebeğin daha hayata tutunmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kök hücre bağışlayarak 2018 yılında nakil bekleyen bir bebeğin hayatını kurtaran Demirkol, genlerinin ikinci defa kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen bir bebekle eşleşmesi üzerine Çayırova'daki özel bir hastanede kök hücre bağışı gerçekleştirdi.

İzmit'te yaşayan 32 yaşındaki Buket Demirkol, AA muhabirine, 2016'da kök hücre bağışçısı olarak sisteme kaydolduğunu ve 2018'de ilk naklin gerçekleştiğini, şimdi de ikinci nakli gerçekleştireceklerini söyledi.

İkinci naklin kendisi için çok sürpriz olduğunu belirten Demirkol, "İlki bebekti, bu da bebek. Sadece bebek olduklarını biliyorum, tanımıyorum. İlk 2 yıl görüşemiyoruz zaten. Görüşemediğimiz için de daha tanışmak nasip olmadı. İnşallah tanışmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Demirkol, kök hücre bağışçısı olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:

"Yeni doğum yapmıştım, o dönemde de bir bebeğe ilik aranıyordu. Çok fazla haberlere çıkmıştı. Yoldan geçerken Kızılayı görünce ilk işim oraya girmek oldu. İyi ki yapmışım şimdi 2 bebeğe can oldum, hayat oldum. Şu anda da onlara hayat verebiliyor olmak en mutlu olduğum şey. Umarım beni izleyen herkes gidip sadece 3 tüp kanla birçok kişinin hayatını kurtarmak için bir başlangıç yapabilir."

"Beni çok mutlu ve huzurlu hissettiriyor"

İkinci defa eşleşme ve nakil işleminin gerçekleşmesinin çok fazla olmadığını aktaran Demirkol, "Ya hastada bir rahatsızlık olmuş ya da nakili verecek kişide bir sıkıntı olduğu için çok gerçekleştirilememiş. Biz gerçekleştirdik, çok şükür çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Demirkol, nakil işlemleri sırasında herhangi bir ağrı, sızı veya zorluk çekmediğini, ailesinden bir itirazla karşılaşmadığını tam tersine bu kararıyla ilgili çok destek gördüğünü kaydetti.

Kök hücre naklinin korkulacak kadar zor bir işlem olmadığına dikkati çeken Demirkol, "Bence her insanın bir hayata tutunması için yapması gereken şeylerden biri. Verdiğim kanla beraber hayata tutunacak bebek için çok mutluyum. Hayatta yaşadığım en güzel duygulardan biri. Beni çok mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Doktor olmadan hayat kurtarabildiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Buket Demirkol'un eşi Şenol Demirkol da verilecek üç tüp kanla birçok insanın hayatının değişebileceğini, insanlara umut olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Türk Kızılay'da kök hücre kazanım uzmanı olarak görev yapan Adem Budayoğlu da 7 Kasım 2013'te Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle TÜRKÖK projesine imza atıldığını anımsattı.

Projenin Türkiye'de ve dünyada kök hücre nakli bekleyen hastaların tedavi olabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçtiğine dikkati çeken Budayoğlu, Kızılay olarak bağışçı kazanımı sağladıklarını ve Türkiye'de 13 bağışçı merkezlerinin bulunduğunu ifade etti.

Budayoğlu, bağışçılarının doku bilgilerinin ID numarasıyla sisteme kaydedildiğini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığının Kemik İliği Veri Tabanı'nda yapılan tarama sonucunda eğer bir hasta ve bağışçımız arasında doku uyumu gerçekleşirse bağışçımızla tekrar iletişime geçip nakil sürecini başlatıyoruz." bilgisini verdi.

Budayoğlu, TÜRKÖK Kemik İliği Bankası'nda kayıtlı olan bağışçı sayısının 770 bin civarında olduğunu, bunlardan 10 bin 700 eşleşme gerçekleştiğini, uyum sağlayan bağışçılar arasından 2 bin 900 kişiden kök hücre toplanıp hastaya nakil işleminin gerçekleştiğini anlattı.

Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe hayat verdi
Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe hayat verdi
Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe hayat verdi
Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe hayat verdi
Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe hayat verdi

Kök Hücre, Çayırova, Kızılay, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe 'hayat' verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker'e Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok

Son Dakika Haberleri
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
14:15 Galatasaray'da büyük tehlike! Ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor         
15:23
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik         
13:01
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç kadın kök hücre bağışıyla 3 yılda 2 bebeğe "hayat" verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement