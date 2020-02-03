Genç Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Meksika'da gümüş madalya kazandı

Genç Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Meksika'da 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda gümüş madalya aldı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Meksika, İspanya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı B Grubu'nda finalde İspanya'ya mağlup olan milliler, turnuvayı 2. sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Bu kategoride çok yeniyiz ve tarihimizin ilk madalyasını bu sezon aldık. Geleceğin A Milli Takımı'nı hazırlıyoruz, bu anlamda elde edilen başarılar bizim için çok önemli. Önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanıp altın madalya alarak bir üst klasmana yükselmek istiyoruz. Emek veren antrenörlerimize, bayrağımızı gururla taşıyan sporcularımıza, kulüplerimize ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.