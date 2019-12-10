Son Dakika Haberleri: Genç kadın otelde ölü bulundu
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Genç kadın otelde ölü bulundu

6 saat önce

Adana'da bir otelde 24 yaşındaki kadın ölü halde bulundu.

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Adana'da bir otelde 24 yaşındaki kadın ölü halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Tayşan (24) adlı kadın şehir merkezindeki üç yıldızlı bir otelde kaldı. Genç kadın bugün öğleden sonra otelde kalma süresi bitmesine rağmen odayı boşaltmadı. Bunun üzerine resepsiyon görevlisi telefonla odayı aradı ancak bir türlü telefonu açan olmadı. Görevli odaya gidip kapıyı da çaldı, buna da yanıt alamayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yedek anahtar ile kapıyı açıp odaya girdiklerinde genç kadını ölmüş olarak buldu. Hemen olay yerine cinayet dedektifleri çağrılarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının nasıl öldüğü otopsinin ardından ortaya çıkacak. - ADANA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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