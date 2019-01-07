Genç
kadın parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu
SAMSUN - Samsun
'da genç bir kadın gece yarısı parkta tabancayla vurularak ağır yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Rasathane Mahallesi Anneler Parkı içinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta devriye gezen emniyete bağlı bekçiler bir kadın çığlığı ve silah sesi duydular. Sesin geldiği yöne koşan bekçiler parkın içindeki merdivenlerde bir kadını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldular. Olay, polise ve 112'ye haber verildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kendi kendini vurduğunu ileri sürdü
Kanlar içinde yaralı olarak bulunan 21 yaşındaki E.Y. adlı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tabancadan çıkan kurşunun E.Y.'nin karın boşluğunun sağ tarafından girip belinin sol tarafından çıktığı tespit edildi. E.Y. kendi kendini vurduğunu ileri sürdü. Hayati tehlikesi bulunan E.Y. ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri E.Y.'nin yaralı olarak bulunduğu yerde 1 adet tabanca ele geçirdi. Polis
, E.Y.'nin kendini mi vurduğunu, yoksa bir başkası tarafından mı vurulduğunu araştırıyor. Soruşturma devam ediyor.