Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Saat 12.30 sıralarında Eğirdir Adayolu Caddesi'nde otogar yakınındaki otobüs yazıhanesi yanında silah sesini duyanların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ekipler, 39 yaşındaki Hülya Arsever'i göğsünden vurulmuş halde cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri, Arsever'in cansız bedenini morga kaldırdı.

YANINDA BULUNAN SİLAH İNCELENİYOR

Arsever'in yanında ayrıca bir tabanca da bulundu. Mahalle halkı, Arsever'in otogar civarında bir süre dolaştığını, ardından silah sesi duyduklarını söyledi.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Hayatını kaybeden Arsever'i tanıdığını belirten Recep Çevikçelik, "Hanım, aile dostum, ağabeyim diyeceğim kişinin eşiydi. Cevizin kabuğunu doldurmayacak bir nedenle bu oldu" dedi. Arsever'in, eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle bunalıma girdiği ileri sürüldü. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.