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Genç kadın tabancayla kendini vurarak intihar etti - Son Dakika

Genç kadın tabancayla kendini vurarak intihar etti

06.09.2021 09:59
Genç kadın tabancayla kendini vurarak intihar etti, System.String[]

Bursa'da bir süredir haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu. Haber alınamayan kadının arkadaşları polise haber verdi. Tabancayla kendini vurduğu tespit edilen kadının niçin intihar ettiği araştırılıyor.

İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şükran Ç.'den (32) 24 saattir haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. İznik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler genç kadının evine geldi.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Kapıyı ve zili çalan ekipleri son olarak evin kapısını kırıp içeriye girdi. Genç kadının silahla kendini vurarak intihar ettiğini gören ekipler evde güvenlik önlemi aldı.

İNTİHAR ETME SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Genç kadının cansız bedeni olay yerinin incelenmesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Eşinden ayrılan ve 10 yaşında çocuğu olduğu öğrenilen genç kadının neden intihar ettiği araştırılıyor.

Genç kadın tabancayla kendini vurarak intihar etti

Emniyet Müdürlüğü, İntihar, Çelebi, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın tabancayla kendini vurarak intihar etti - Son Dakika


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