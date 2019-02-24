Genç Kadın Tartıştığı Ağabeyini Silahla Yaraladı
1 saat önce
Samsun'da genç bir kadın, evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı.
Samsun
'da genç bir kadın, evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Yenimahalle
'de dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki T.K. adlı kadın, kendi evinde tartıştığı ağabeyi M.E.K.'ye ruhsatsız tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri M.E.K.'nin sağ dizüstünden girip diz altından çıkarken, biri de sol bacağını sıyırdı. Yaralanan M.E.K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç
kadın ise Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan genç kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:01 Kaynak: İHA
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