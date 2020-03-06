Genç kadın, tartıştığı erkeği defalarca tokatladı - Son Dakika

ANTALYA'nın tarihi Kalekapısı'nda 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği tokatladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede esnaflık yapan Bahtiyar Muradov, kadının "Sıkıldım, bıktım senden" diye bağırarak, erkeğe vurduğunu anlattı.

Kalekapısı'ndaki meydanda 29 Şubat günü saat 23.00 sıralarında 20- 25 yaşlarında bir kadın ile erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında genç kadın, önce çantasını fırlattı, ardından da erkeği defalarca tokatladı. Erkeğin kendisinden uzaklaşması üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu sırada erkek, olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Yaklaşık 10 dakika süren tartışma sonrası kadın olay yerinden uzaklaştı, erkek de aynı yöne gitti.

Kaleiçi esnafından Bahtiyar Muradov, restoranı kapattıktan sonra çığlık sesi üzerine kadına şiddet olayı yaşandığını düşünerek dükkandan dışarı çıktığını anlattı. Tartışan kadın ve erkeğin yanına gittiklerini aktaran Muradov, "Tam meydanın ortasına geldiğimizde hepimiz çok şaşırdık. İlk önce baktık, ne oluyor diye. Biz kadına şiddet yaşandığını düşünmüştük, ama o kız erkeğe vuruyordu. İlk önce anlamadık nasıl yardım ederiz. Ablayı zaten durdurabilene aşk olsun. Sandalye masa ne varsa hepsini kafasına indirmeye çalıştı. Masa, sandalye zincirli olduğu için çıkaramadı, devirdi. 'Abla yapma, vurma' dedim. Ayırmaya çalışırken polis geldi, müdahale etti. Çocuk, kızın çantasını taşıyordu. Ablamız bir şeyden memnun değil sanırım, ondan kavga çıktı" diye konuştu.

Bahtiyar Muradov, "Kadın 'Sıkıldım senden, bıktım senden' dedi. Çocuk elinde kızın çantasını taşıyordu. 10 dakika dövdü çocuğu. Polis yardım etti. Çocuk tepki göstermedi, zaten canını zor kurtardı" dedi.