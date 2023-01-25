Genç kadın tartıştığı eşini darp edip yaraladı - Son Dakika
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Genç kadın tartıştığı eşini darp edip yaraladı

25.01.2023 23:41

Genç kadın tartıştığı eşini darp edip yaraladı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bir genç kadın, tartıştığı eşini darp ederek yaraladı.

Genç kadın tartıştığı eşini darp edip yaraladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bir genç kadın, tartıştığı eşini darp ederek yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan evlerinde yaşayan bir çift arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine genç kadın eşini darp etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen genç kadın, daha sonra eşinin başına bir cisimle vurarak yaraladı. Evden yükselen tartışma seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan adam, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın da polis ekipleri tarafından hastaneye intikal ettirildi. Olayın ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın tartıştığı eşini darp edip yaraladı - Son Dakika

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