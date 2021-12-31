Genç kadın uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyaya "acımı değil deliliğimi gördünüz" diye yazdı! - Son Dakika

Dün Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana gelen olayda, devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bahçede bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve hastanedeki personele bildirdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ACİL SERVİSTEKİ TEDAVİSİ SONRASI BİNADAN AYRILDI

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin İrem K. olduğu, sabah erken saatlerde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiği, acil serviste tedavisi yapıldıktan sonra binadan ayrıldığı belirlendi.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GÖNDERİLDİ

Üzerinden tedavi barkodu çıkan İrem K.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan işlemin ardından cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Öte yandan genç kadının sosyal medya hesabındaki, "Bir insan acıdan delirdiğinde diğer insanlar onun acısını değil deliliğini görürler" sözleri ise dikkat çekti.