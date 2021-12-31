Dün Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana gelen olayda, devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bahçede bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve hastanedeki personele bildirdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin İrem K. olduğu, sabah erken saatlerde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiği, acil serviste tedavisi yapıldıktan sonra binadan ayrıldığı belirlendi.
Üzerinden tedavi barkodu çıkan İrem K.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan işlemin ardından cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi.
Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Öte yandan genç kadının sosyal medya hesabındaki, "Bir insan acıdan delirdiğinde diğer insanlar onun acısını değil deliliğini görürler" sözleri ise dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Genç kadın uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyaya 'acımı değil deliliğimi gördünüz' diye yazdı! - Son Dakika