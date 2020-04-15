Genç kadın uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan genç kadın, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.D.(33) adlı kadını 120 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hapla yakaladı. Gözaltına alınan E.D. 'uyuşturucu ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN