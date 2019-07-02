Genç kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
1 saat önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 35 yaşındaki Hülya Yılmaz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:26 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, 35 yaşındaki Hülya Yılmaz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Subaşı
Mahallesi, Seyfi Demirsoy Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hülya Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bugün saat 16.30'da adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı belirtilen Yılmaz'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Turgutlumanisa
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