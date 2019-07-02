Son Dakika Haberleri: Genç kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Genç kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 35 yaşındaki Hülya Yılmaz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Genç kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 35 yaşındaki Hülya Yılmaz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Subaşı Mahallesi, Seyfi Demirsoy Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hülya Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bugün saat 16.30'da adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı belirtilen Yılmaz'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.   


- Turgutlumanisa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:26 Kaynak: DHA
turgutlu, polis, ölüm, ölü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:31:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]