Genç kadın yaptıklarıyla mahalleliyi canından bezdirdi...Çöple evini ve balkonunu doldurdu, vatandaşları taş yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Genç kadın yaptıklarıyla mahalleliyi canından bezdirdi...Çöple evini ve balkonunu doldurdu, vatandaşları taş yağmuruna tuttu

13.07.2022 14:55

Genç kadın yaptıklarıyla mahalleliyi canından bezdirdi.

Genç kadın yaptıklarıyla mahalleliyi canından bezdirdi...Çöple evini ve balkonunu doldurdu, vatandaşları taş yağmuruna tuttu

Çöple evini ve balkonunu dolduran psikolojik sorunları olan kadın, sık sık çevreyi taş yağmuruna tuttu

Balkondan uzanıp çevresine hakaretler yağdıran kadın, 2 saatin sonunda polis tarafından evinden güçlükle alındı

ANTALYA - Antalya'da psikolojik sorunları olan kadın, balkonundan etrafı taş yağmuruna tuttu. Dün geceden bu yana yaptığı gürültü, hakaret ve çevreye verdiği rahatsızlıkla mahalleliyi canından bezdiren kadın, çilingir yardımıyla girilen evinden güçlükle çıkarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 sokak üzerindeki 8 katlı bir apartmanın, 5. katında bulunan dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan Sevilay T., yaklaşık 6 ay önce mahalleye taşındı. Yalnız yaşayan kadın bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle başta komşuları olmak üzere çevre binalardaki vatandaşlarla sorunlar yaşamaya başladı. Dışarıdan eve çöp, taş, kum ve atık maddeler toplayan Sevilay T., balkonuna bu çöpleri astı. Genç kadın dün gece saatlerinden itibaren ise mahalleliyi sabaha kadar bağırarak ve çevreye elindeki eşyaları atarak rahatsız etti. Kadının şiddetini arttıran hareketleri karşısında vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sevilay T., balkonundan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam etti. Meraklı vatandaşlar ise hem olayı izledi hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karşı binadan bir şahıs ise kadına, "Bıktık senden kendini at aşağı, Antalya'ya rezil olacaksın, kamera çekiyor seni. Mahalleliyi bıktırdın. İstemiyoruz seni git buradan. Taşı bana atma kendini at" diye tepki gösterdi. Kadının çok sayıda çöpü balkonuna astığı görüldü.

Polis çilingirle eve girdi

Balkondan sık sık taş atmaya devam eden kadını ikna etmek için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi. 2 saat sonunda güçlükle ikna edilen kadın, polis eşliğinde sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansa götürüldü. Burada da etrafına hakaretler etmeye devam eden kadın, tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Huzur kalmadı"

Kadının dün geceden itibaren taşkınlık çıkararak mahalleliyi rahatsız etmeye devam ettiğini belirten mahalle sakini Zeki Çiftsüren, "Ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimsede huzur kalmadı. 2-3 aydır kadın böyle. Her gün böyle, biz de sorunu ne bilemiyoruz. Babasını evinden kovdu bıçakla. Polisi arıyoruz, kimse gelmiyor. Aylardır bu durum aynı. Aşağıdan taşları alıp götürüyor sonra atıyor. Bu kadına bir çare bulsunlar. Buradaki insanlara huzur versinler" dedi.

"Çözüm bulunsun"

Apartmanın yöneticisi Suat Okyay, "Mahallede can güvenliği yok. Sürekli tehdit hakaret, arabaların üzerine çöp atıyor. Şimdi eve taş toplamaya başladı. Psikolojik bir sorun. Babasına söylüyoruz ilgilenmiyor. Sürekli bu stresi yaşıyoruz. Gece 02.00'da başladı. Biz şikayetçiyiz mahalle halkı olarak. Bu konuda gereken yapılsın. Arıyoruz, geliyorlar, bakıyorlar bir şey yapan yok. Kadının psikolojik sorunları var, raporları var. Komşular evlerinde yangın tüpü aldı binada yangın çıkabilir. Emniyet buna bir çözüm bulsun" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın yaptıklarıyla mahalleliyi canından bezdirdi...Çöple evini ve balkonunu doldurdu, vatandaşları taş yağmuruna tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç kadın yaptıklarıyla mahalleliyi canından bezdirdi...Çöple evini ve balkonunu doldurdu, vatandaşları taş yağmuruna tuttu - Son Dakika
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