Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti

28 yaşındaki Bethan Roper, 2018 yılında İngiltere'de yüksek hızlı trende yolculuk yaptığı sırada başını pencereden dışarı çıkardı. Bu sırada kafasını sarkan bir ağaç dalına çarpan kadın yaşamını yitirdi.

SAATTE 125 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU

Saatte 125 kilometre hızla giden trende yaşanan korkunç olayla ilgili soruşturmayı yürüten Müfettiş Mark Hamilton, "Tren hareket etmeden önce grupta bulunan bir kişi tren kapısının penceresini açtı. Tren hareket ettikten sonra Bethan, kafasını pencereden dışarı çıkardı ve bir anda yere düştü. Kafasından ağır yaralandığı fark edilen Bethan hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

UYARILAR YETERLİ DEĞİL

Müfettiş, hızlı tren pencerelerinde açma kolları olduğunu fakat 'lütfen camı açmayınız ve dışarı doğru eğilmeyiniz' uyarı yazılarının yeterli olmadığını ve bu nedenle demiryolu şirketinin de kusurlu olduğunu belirtti.